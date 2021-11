Det statlige russiske nyhetsbyrået Ria skriver at det er 61 personer om bord i fartøyet, som skal ha blitt tatt i arrest i havnen i Skagen mandag.

Fartøyet går under navnet Akademik Ioffe og driver ifølge den russiske ambassaden forskning for det russiske Sjirsjov-instituttet for oseanologi, skriver Reuters.

Danske myndigheter har ikke kommentert opplysningene.

Norske sikkerhetsfolk har det siste halvåret fulgt med på bevegelsene til russiske fartøyer.

– Jeg vil kalle dem spionskip, sa forsker og lærer Ståle Ulriksen på Forsvarets høgskole/Sjøkrigsskolen til Dagens Næringsliv i forrige uke.