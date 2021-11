Knapt et år etter at Biden fikk 81 millioner stemmer i presidentvalget, tapte partikollegaen Terry McAuliffe mot nybegynnerkandidaten Glenn Youngkin i guvernørvalget i Virginia. Delstaten har hellet stadig mer mot Demokratene de siste årene.

I New Jersey, der Biden vant med 16 prosentpoengs margin i 2020, ble Demokratenes Phil Murphy gjenvalgt som guvernør på hengende håret. Trass i at mange demokrater og analytikere mener det nå brenner på alle kanter, mener Biden at velgerne vil gå tilbake til Demokratene hvis Kongressen omsider vedtar hans enorme krisepakker.

– Folk trenger litt pusterom. De er overveldet. Og jeg tror det som skjedde, var at vi må gi dem resultater, slik at de kan forandre levestandarden og få litt pusterom, sa Biden onsdag.

Vil ikke skylde på Kongressen

Samtidig vil ikke Biden si at valget i Virginia ble avgjort av uenighetene i Kongressen, der Demokratene har et knappest mulig flertall i Senatet og Biden må overbevise mer konservative medlemmer av sitt eget parti om å vedta sosial- og klimapakken hans på 1.750 milliarder dollar, samt en infrastrukturpakke på 1.000 milliarder.

Han påpekte at McAuliffe fikk flere stemmer enn noen annen demokratisk guvernørkandidat har fått i Virginia.

– Jeg vet ikke om jeg kunne forandret på antallet konservative Trump-velgere som dukket opp i de mer republikanske delene av delstaten, sa Biden.

Velgerundersøkelsene forteller imidlertid en annen historie. Tre firedeler av velgerne sier at de langdryge forhandlingene i Washington om Bidens planer var en viktig faktor da de bestemte seg. Disse velgerne stemte i større grad på Youngkin.

Republikaneren Glenn Youngkin vant svært overraskende guvernørvalget i Virginia, noe som satte en støkk i Demokratene. Foto: Andrew Harnik / AP

Skolevalg

Det var ikke bare nasjonal politikk som skapte problemer for Demokratene i Virginia. Mye handlet om skolepolitikk, særlig en falsk republikansk påstand om at barn i Virginia lærer om «kritisk raseteori» i skolen.

Kritisk raseteori (CRT) tar utgangspunkt i at mange eller alle samfunnsinstitusjoner er grunnleggende rasistiske. Kritikk mot dette har vært et av fokusene til Republikanere det siste året, selv om det ikke er utbredt i utdanningsvesenet.

Bidens oppslutning har falt i flere uker. Nå mener bare 47 prosent av velgerne i Virginia at han gjør en god jobb, mens 53 prosent mener han gjør det dårlig, ifølge meningsmålinger fra nyhetsbyrået AP. Representanten Gerry Connolly fra Virginia mener presidentens svake oppslutning gjorde livet surt for Demokratene i delstaten.

Han peker blant annet på at republikanske kandidater også vant valgene til viseguvernør og justisminister, og kaller valget en vekker for Demokratene foran mellomvalget neste år. Der skal partiet forsøke å holde på knappe flertall i både Representantenes hus og Senatet.

Historisk vanskelige valg

Biden og hans nærmeste i Det hvite hus peker på sin side på at historisk sett har valg som dette vært svært vanskelige for regjeringspartiet. Til tross for at Virginia heller mot Demokratene, har den sittende presidentens parti tapt guvernørvalget i elleve av de siste tolv tilfellene. Murphy er den første demokratiske guvernøren som blir gjenvalgt i New Jersey på 44 år.

Presidenten mener det ikke er nødvendig med noen omstilling i Det hvite hus. Han er sikker på at mange saker som plager amerikanere, som pandemien, økonomisk usikkerhet og høye bensinpriser, kan gå mot en løsning dersom hans innenriksplan går gjennom.

Situasjonen minner på flere måter om 2010, da Demokratene led store tap i mellomvalget etter to år med Barack Obama som president. Økonomien var på vei opp etter finanskrisen, men det gikk ikke raskt nok for mange velgere, selv om Obama nylig hadde klart å få Kongressen til å vedta en krisepakke på 800 milliarder dollar og en stor helsereform. Demokratene mistet 63 mandater i Representantenes hus og Republikanerne gjorde store framskritt på delstatsnivå.