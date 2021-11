Retten i Wuppertal fant ingen formildende omstendigheter. Dermed er det usannsynlig at den 28 år gamle kvinnen vil bli løslatt selv etter at hun har sittet i 15 år, som er når mange livstidsstraffer i Tyskland oppheves. Rettspsykiaterne har ikke funnet antydninger til at kvinnen er for syk til å være tilregnelig.

Kvinnens eldste sønn overlevde hennes handlinger. Hun skal ha først bedøvet barna, deretter druknet dem eller kvalt dem. Etterforskerne mener at bakgrunnen for drapene var at hun fikk se ektemannen med en ny kjæreste. Hun sendte deretter en melding til ham om at han aldri ville få se barna igjen.

De døde barna ble oppdaget 3. september i fjor. De lå i sine senger. Kvinnen mente at det hadde vært innbrudd, og at innbryteren hadde bundet henne fast og tvunget henne til å sende meldingene.

Etter drapene skal hun ha sendt eldstesønnen til sin bestemor. Så kastet hun seg foran et tog i Düsseldorf, men overlevde.