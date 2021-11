Nederlandsk journalist utvist fra Russland

Tom Vennink fikk inndratt visumet sitt på mandag og var tilbake i Nederland på onsdag. Han er utvist fra Russland fram til 2025. Vennink frykter avgjørelsen skal skremme andre journalister. For tre måneder siden utviste Russland BBC-reporteren Sarah Rainsford.

– Det er bemerkelsesverdig at mindre administrative regelbrudd fra flere år siden nå skal trekkes ut av skapet for å trekke visumet mitt, sa Vennink til Volkskrant torsdag.

Russiske myndigheter forklarte utvisningen med at han hadde reist til en nordlig region uten tillatelse fra myndighetene i januar 2020, og latt være å melde om sin tilstedeværelse i Moskva i 2019.

– Det som er klart, er at forholdet mellom Russland og Nederland har vært veldig dårlig siden MH17-styrten i 2014, sier Vennink.

Tre russere og en ukrainer blir for tiden stilt for retten i sitt fravær i Nederland i forbindelse med styrten. Malaysia Airlines-flyet MH17 ble skutt ned over det østlige Ukraina i 2014 på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur. Alle 298 personer om bord i flyet døde.