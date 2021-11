IEA: Mulig å nå togradersmålet om løftene fra Glasgow holdes

Nye analyser fra Det internasjonale energibyrået (IEA) tyder på at oppvarmingen kan begrenses til 1,8 grader – forutsatt at alle løfter og ambisjoner overholdes.

– Et stort skritt framover, men mye mer trengs! skriver IEA-sjef Fatih Birol på Twitter torsdag.

Skal vi unngå mer enn 1,8 graders oppvarming, må alle løfter om såkalt netto nullutslipp overholdes. I tillegg må metanutslippene reduseres slik en rekke land lovet på Glasgow-møtet tirsdag.

USA, EU, Norge og en lang rekke andre land erklærte at de ville jobbe mot et 30 prosents kutt i utslippene av den kraftige klimagassen metan.

Nytt indisk mål

Tidligere har en rekke vestlige land lovet netto nullutslipp innen 2050, mens Kina har sagt de skal nå dette målet innen 2060.

På klimatoppmøtet mandag kom India med et nytt klimamål som er meldt inn til FN i tråd med Parisavtalen. Her tar India sikte på netto nullutslipp innen 2070.

Også forskere ved University of Melbourne i Australia mener de nye klimaløftene kan gjøre det mulig å nå togradersmålet.

Oppvarmingen vil trolig stanse på 1,9 grader hvis løftene til India, Kina og alle andre land blir overholdt, ifølge forskernes analyse. Den er blitt omtalt av The Guardian.

Hovedmålene i Parisavtalen er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader, og å forsøke å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Et kullkraftverk i Jiangsu-provinsen i Kina. Selv om Kina fortsatt planlegger å øke sine utslipp, lover landet nå å nå utslippstoppen før 2030. Endringer i de kinesiske utslippene har stor betydning for kloden siden Kina har de desidert største klimautslippene av alle verdens land. Foto: AP

– Mye mer optimistisk

Forsker Robbie Andrew ved Cicero senter for klimaforskning sier IEA har svært høy kompetanse på analyser av energibruk og CO2-utslipp.

Dermed er det grunn til å feste lit til deres nye prognoser for temperaturøkningen. Men Andrew påpeker også at flere av de nye klimamålene er ganske vagt formulert – blant annet det som India har presentert.

I tillegg er det svært vanskelig å si om alle løftene faktisk vil bli holdt.

Likevel mener Andrew at det er kommet mange oppløftende klimanyheter både fra møtet i Glasgow og i løpet av det siste halvannet året.

– Jeg er blitt mye mer optimistisk, sier klimaforskeren til NTB.

Han viser til at også Kina har skjerpet sine klimaambisjoner. Og på Glasgow-møtet lovet over 40 land onsdag å fase ut kullkraft.

Andrew mener det nå virker som politikerne faktisk tar klimaproblemet på alvor – mens de tidligere bare påsto at de tok det på alvor.

Vil bremse veksten

Tidligere i høst anslo FN at verden var på vei mot 2,7 graders oppvarming, basert på utslippsmålene som var lagt fram på det tidspunktet. En så kraftig oppvarming vil være katastrofal, ifølge FNs generalsekretær António Guterres.

Hovedårsaken til at det nå ser lysere ut, er at India og Kina har skjerpet sine ambisjoner. Det opplyser Malte Meinshausen ved University of Melbourne til The Guardian.

Begge de asiatiske utslippsgigantene vil fortsatt øke sine klimautslipp. Men India tar nå sikte på å bremse veksten og å nå utslippstoppen i 2040.

Men indiske myndigheter tar forbehold om at de trenger økonomisk støtte fra rike land for å nå utslippsmålene. Meinshausen omtaler dette som et stort usikkerhetsmoment.

Indias krav om mer støtte legger press på rike land, ifølge Björn-Ola Linnér, professor ved Linköpings universitet i Sverige. Han har omtalt de indiske ambisjonene som et svært tydelig signal.