USA og Kenya forsøker å dempe konflikten i Etiopia

Mangelen på dialog er særskilt urovekkende, sier president Uhuru Kenyatta i Kenya i en uttalelse.

Han ber om en umiddelbar våpenhvile. Det er nå ett år siden Abiy innledet en regjeringsoffensiv mot Tigrayfolkets frigjøringsfronts (TPLF).

USAs spesialutsending Jeffrey Feltman kommer til Addis Abeba torsdag. Talspersoner for Etiopias statsminister Abiy Ahmed har ikke svart på om Abiy skal møte ham.

Feltman selv sa denne uken at «det er mange, mange måter å innlede diskré samtaler på».

FNs generalsekretær António Guterres sa onsdag at han har snakket med Abiy for å tilby FNs hjelp til å opprette dialog for å få en slutt på kampene.

Foreløpig har ingen forsøk på å få partene til å snakke sammen vært vellykket.

Opprørere fra TPLF og Oromofolkets frigjøringshær (OLA) nærmer seg nå hovedstaden Addis Abeba, og Abiy har erklært unntakstilstand.

Abiy innledet offensiven i november 2020 etter en langvarig konflikt mellom regjeringen og TPLF, som tidligere dominerte i landets regjering.

Hundretusener av mennesker er drevet på flukt i Tigray og naboregionene som følge av konflikten, samtidig som det utspiller seg en sultkatastrofe.