Trolig verdens største potet er funnet på New Zealand

Doug har blitt kjendis i området rundt Hamilton på New Zealand, der paret Donna og Colin Craig-Brown 30. august fant den enorme poteten da de luket i hagen på gården sin.

Paret har kontaktet Guinness World Records for å få Doug anerkjent som verdens største potet.

Poteten veier 7,8 kilo, mens poteten med den nåværende rekorden, funnet i Storbritannia i 2011, veide 5 kilo.

Ekteparet sier at de ikke har sådd poteter, og at Doug må ha selvsådd og deretter grodd i hagen i minst et par år.