Tiltalen utvides mot fengslet amerikansk journalist i Myanmar

Fenster ble pågrepet da han skulle gå om bord på et fly til Malaysias hovedstad Kuala Lumpur i slutten av mai. Amerikaneren er redaktør i nyhetsmagasinet Frontier Myanmar.

Han er allerede i retten, blant annet anklaget for å ha oppmuntret til dissens mot militæret. Han risikerer opp til seks år i fengsel.

I et rettsmøte i Yangon onsdag fikk Fenster beskjed om at tiltalen er blitt utvidet, sier forsvarer Than Zaw Aung til AFP. Han anklages for å ha brutt med innvandringslovverket i landet.

Strafferammen er fem års fengsel, og rettssaken ventes å begynne fredag, ifølge forsvareren. Han sier det uklart hvorfor tiltalen er utvidet, og at Fenster fortsatt hadde gyldig visum da han ble pågrepet.

Myanmar har vært preget av uro og opptøyer etter at militæret kuppet makten i februar og avsatte den demokratisk valgte regjeringen til regjeringssjef Aung San Suu Kyi.

Ifølge en lokal observatørgruppe har mer enn 1.200 mennesker blitt drept av sikkerhetsstyrker som har slått hardt ned på demonstrasjoner i landet.

Også pressen har blitt hardt presset av juntaen som forsøker å styre informasjonsflyten. De har stengt av internettilgangen og inndratt lisensen til flere lokale medier.

I tillegg har flere journalister blitt pågrepet og fengslet. Min Nyo fra Democratic Voice of Burma (DVB) ble i mai dømt til tre års fengsel. Den amerikanske journalisten Nathan Maung ble løslatt i juni etter tre måneder i fengselet.