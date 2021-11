Nær 300 migranter reddet i Den engelske kanal

Flere skip fra den franske marinen, kystvakten og tollmyndighetene, samt et marinehelikopter, deltok i redningsaksjonene, opplyser franske sjøfartsmyndigheter onsdag.

Migrantene ble ført til havnene i Calais og Dunkerque, hvor de ble tatt hånd om av hjelpearbeidere.

Nesten 16.000 migranter har blitt reddet i kanalen mellom Frankrike og Storbritannia fram slutten av august i år – en betydelig økning fra tidligere år.

Samtidig har over 20.200 mennesker nådd Storbritannia i små båter så langt i år, ifølge tall samlet av nyhetsbyrået PA. Dette er mer enn det dobbelte av det samlede antallet for hele fjoråret.

Den britiske regjeringen, som innførte strengere migrasjonsregler i kjølvannet av brexit, er opptatt av å redusere strømmen av illegale ankomster. Britiske og franske myndigheter ble nylig enige om å skjerpe kontrollen langs kysten.

Hundrevis av migranter venter for tiden i Calais på en mulighet til å krysse kanalen, mens hjelpearbeidet har sørget for at de nå kan tilbys mer anstendig innkvartering.