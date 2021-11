WHO gir nødgodkjenning til indisk coronavaksine

Det uttalte FN onsdag. Covaxin er dermed den åttende vaksinen mot covid-19 som får godkjenning fra WHO.

Covaxin ble utviklet av Bharat Biotech sammen med Indian Council of Medical Research, et av indiske myndigheters viktigste forskningsorgan. Vaksinen gis i to doser og bruker et dødt coronavirus til å fremme en respons fra immunforsvaret.

Indias legemiddeltilsyn godkjente Covaxin allerede i januar, lenge før den hadde blitt testet på store grupper frivillige. Dette skapte bekymring blant eksperter om at den hadde blitt tatt i bruk uten å være sikker. Millioner av indere har imidlertid allerede fått vaksinen.