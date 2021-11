Tusenvis ber om benåding av dødsdømt utviklingshemmet mann i Singapore

Mannen i 30-årene er dømt for narkotikasmugling og skal etter planen bli henrettet neste uke. Han ble arrestert og tiltalt for over et tiår siden.

Han ble vurdert til å ha en IQ på 69, ifølge begjæringen. Det heter videre at dødsstraffen er brudd på Signapores forpliktelser under FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Malaysias utenriksdepartement sa onsdag at utenriksminister Saifuddin Abdullah hadde sendt et brev til sin singaporske motpart om saken.