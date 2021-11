Nettkampanjen, som er delvis finansiert av EU, ble lansert forrige uke. Bilder på Twitter viste portretter av to smilende damer – den ene med håret avdekket, den andre iført hijab.

– Skjønnhet ligger i mangfold som frihet er i hijab, sto det.

Dette ble kraftig kritisert av høyrefløyen i Frankrike, som er imot bruk av hijab i offentligheten.

– Denne europeiske kampanjen som promoterer det islamistiske hodeplagget er skandaløst og upassende når millioner av kvinner modig kjemper mot dette slaveriet, sa Marine Le Pen.

Hun er også leder for det franske nasjonalistpartiet Nasjonal samling og kandidat til presidentvalget i april.

President for Paris-regionen Valerie Pecresse reagerte også. Den konservative politikeren sier hun ble «sjokkert» over kampanjen, og la til at hijaben «ikke er et symbol på frihet, men på underkastelse».

Regjeringen til president Emmanuel Macron reagerte også, og sa at de hadde bedt Europarådet om å trekke tilbake kampanjen.

Rådet har ikke bekreftet om trekningen av kampanjen er et direkte resultat etter press fra Frankrike.

– Vi har tatt ned disse Twittermeldingene mens vi tenker ut en bedre presentasjon av dette prosjektet, sier en talsperson fra rådet onsdag.

Video: Denne reklamen ble for drøy – vises kun etter klokken ni: