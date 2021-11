John Eisenman er arrestert og siktet for overlagt drap, etter at en 19 år gammel mann ble funnet død i bagasjerommet på forlatt bil i byen Spokane øst i Washington forrige måned.

Det skriver The Mirror.

Den unge mannen var kjæresten til 60-åringens datter.

Ifølge politiet skal Eisenman i oktober 2020 funnet ut at datteren hadde blitt solgt til en sextrafficking-ring i Seattle 45 mil lenger øst i delstaten.

Da Spokane-mannen oppdaget dette, greide han å redde datteren å få henne hjem, har politiet forklart i en Facebook-post, ifølge The Mirror.

Brutalt drap



En måneds tid senere, i november 2020, skal Eisenman ha bortført datterens 19 år gamle kjæreste, etter å ha fått vite at denne skal ha hatt noe med salget av datteren til prostitusjon å gjøre.

Det hele var svært brutalt, ifølge politiets beskrivelse:

«Eisenman slo offeret i hodet med en lecablokk og deretter ramme ham gjentatte ganger med et stikkvåpen, noe som gjør at han dør. Etter drapet kjørte Eisenman kjøretøyet til et avsidesliggende område i North Spokane County og etterlot det der, med liket fortsatt i».

Stripset og tapet



Et par venner fant liket da de av nysgjerrighet ville undersøke nærmere en bil som hadde stått på samme sted i lengre tid.

Rettsdokumenter The Spokesman Review har fått innsyn i viser at 19-åreingens ankler og håndledd var bundet med strips. Han hadde også tape over munnen.

John Eisenman sitter fengslet mot en kausjon på en million dollar, mens saken etterforskes videre. På sosiale medier får han mye støtte for å ha beskyttet datteren. Den drepte kjærestens konkrete rolle i sexsalget av datteren er imidlertid ikke klarlagt.