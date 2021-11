Akkurat nå pågår forhandlinger om klima på toppmøte i Glasgow.

Her skal verdensledere følge opp Parisavtalen fra 2015. Da ble alle verdens land enige om å holde den globale oppvarmingen til godt under to grader, og ikke mer enn 1,5 grader.

Alle landene skal jevnlig rapportere om nye klimaplaner og klimamål, og de skal være mer ambisiøse for hvert internasjonalt møte.

I Glasgow skal landene for første gang presentere de nye klimaplanene sine. Dette blir sett på som den første reelle testen på om Parisavtalen faktisk fungerer.

Hva er det beste, eller verste, som kan skje på toppmøtet i Glasgow? Og hvor er det størst sjanse for at det stopper opp, i diskusjonene om kvotehandel, ambisjoner for CO2-fangst eller utslipp i fattige land?

Og hva om landene leverer for dårlige klimamål?

Espen Moe er professor ved NTNU. Foto: NTNU

Forholdet mellom Kina og USA – Espen Moe

Forskning.no har spurt tre norske forskere hva de mener er de viktigste punktene som må løses under klimatoppmøtet.

Først ut er Espen Moe, professor på Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han mener det viktigste på årets møte er at USA er tilbake. Han håper Kina og USA kan samles om noe.

– Hva skal til for at politikerne blir enige?

– Det store problemet er at klimapolitikken avgjøres stort sett på hjemmebane og i mindre grad på store konferanser. Derfor trenger vi at de store nasjonene utøver lederskap og press. Spørsmålet er for eksempel om Kina er villig til å gi noe mer enn Kina allerede har bestemt seg for at Kina vil gi. Og det samme gjelder de andre store landene.