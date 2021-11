Sør-Afrika får klimastøtte

I en uttalelse heter det at pengene, som tilsvarer drøyt 71 milliarder kroner, skal bidra til å sikre en «rettferdig overgang» for landets kullavhengige økonomi.

Pengene vil gis i de kommende tre til fem årene i form av blant annet lån og investeringer. Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa kaller avtalen «et vannskille», og sier at den er et bevis på at landet kan føre ambisiøs klimapolitikk mens de samtidig skaper jobber.

Avtalen retter seg særlig mot en reform av landets energisystem, og landene lover også å gi teknologisk hjelp.