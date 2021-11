Russland og Kina vil fjerne sanksjoner mot Nord-Korea

De to landene vil «bedre livskvaliteten til befolkningen i Nord-Korea» ved å fjerne sanksjoner på landbruksprodukter, sjømat, tekstiler og oljeprodukter, heter det i utkastet, som også tar til orde for å skrote et forbud mot at nordkoreanere får jobbe utenlands.

Det er liten sjanse for at Sikkerhetsrådet godkjenner utkastet. Spenningen er høy mellom nordkoreanerne og USA og andre vestlige allierte.

Nord-Koreas hyppige testing av raketter de siste månedene har ført til bekymring i det internasjonale samfunnet. Nord-Korea nektes gjennom en FN-resolusjon å teste ballistiske missiler, som kan utrustes med atomstridshoder.

Landet er også underlagt strenge internasjonale sanksjoner for sitt atomprogram.