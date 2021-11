Hundrevis av migranter reddet opp av Middelhavet

SOS Méditerranée, som drifter det norskeide redningsskipet Ocean Viking, sier at skipet reddet mer enn 40 mennesker, blant dem fem mindreårige i en første aksjon.

Senere ble mer enn 90 personer reddet etter at en oppblåsbar gummiflåte begynte å lekke ut luft. Ifølge SOS Méditerranée var 139 mennesker om bord skipet tirsdag.

Også de tyske hjelpeorganisasjonene Sea-Eye og Mission Lifeline har reddet hundrevis opp fra vannet. Gjennom fem aksjoner ble 325 hentet opp, blant dem 135 barn.

Samtidig har rundt 120 migranter fra Afghanistan tatt seg til havna Portopalo di Capo Passero på sørspissen av Sicilia for egen maskin, ifølge det italienske nyhetsbyrået Ansa.

De ble satt i varetekt etter ankomst. Politiet tror de tok seg til Italia fra enten Hellas eller Tyrkia.

Redningsaksjonene er kontroversielle. Middelhavslandene mener at migranter kan bli oppmuntret til å forsøke seg på den farlige kryssingen, med viten om at det er grupper som vil forsøke å redde dem om de havner i problemer. Hjelpegruppene mener at menneskene er desperate og ville forsøkt å ta seg over havet uansett, i håp om et bedre liv i Europa.