Millioner av afghanere står overfor en katastrofal matkrise, kommer det frem av tall fra Integrated Food Security Phase Classification (IPC), publisert i en fersk rapport.

Tallene er gjensidig bekreftene overfor advarselen fra Verdens matvareprogram (WFP) nylig om at over halvparten av Afghanistans befolkning vil stå foran akutt matusikkerhet fra november. Det vil si at 22,8 millioner mennesker ikke vil være sikre på at de får mat hver dag.

Selger døtrene sine



Prospekter viser at kvinner og jenter er spesielt utsatt i tiden som kommer.

Tidlig i oktober kom de første meldingene om at barn dør av sult i Afghanistan.



Forrige uka kom flere historier om hvordan nød og sult får desperate afghanere til å selge døtrene sine.

Rapporten fra IPC tydeliggjør Afghanistans sultkrise – forverret av tørke, økende fordrivelse, stigende matpriser og økonomisk nedgang.

– Hvis ikke det internasjonale samfunnet handler raskt står millioner av liv i fare, advarer generalsekretæren i Care Norge, Kaj-Martin Georgsen.

Care Norge er den norske delen av Care International, en av verdens største bistandsorganisasjoner.

Kjøtt forbeholdt menn

Care gjennomførte en kjønnsanalyse i juni/juli 2021 som avslører stor ulikhet i effekten av tørken i Afghanistan. Sannsynligheten for at kvinner og jenter har et balansert kosthold er tre ganger mindre enn for menn. Meieriprodukter og kjøtt er i stor grad forbeholdt menn.

– Usikkerhet, desperasjon og stress forårsaket av et samfunn i krise kan føre til økt vold, der kvinner og jenter ofte står i fare, sier Georgsen.

– I tillegg truer den brutale afghanske vinteren tilgang på mat. Uten tilstrekkelig nødhjelp og nok tid for forsyninger til å nå avsidesliggende områder før det kraftige snøfallet blokkerer tilgangen, vil lokalsamfunn stå overfor katastrofal mangel på mat og beskyttelse.

Oppfordring til regjeringen



Care-generalsekretæren kommer med en «innstendig oppfording» til den nye regjeringen om å rette søkelyset mot kvinnene i klimatilpasningsarbeidet, da vi er svært bekymret for sårbare afghanere i tiden som kommer.

– Flere vi har snakket med frykter at barna deres ikke vil overleve den kommende vinteren uten akutt hjelp. Det internasjonale samfunnet må gi rask og nødvendig hjelp nå for å redde liv, avslutter Kaj-Martin Georgsen.