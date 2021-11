FN-sjefen ber om umiddelbar våpenhvile i Etiopia

Guterres er ekstremt bekymret over opptrappingen av volden i Etiopia og den nylige erklæringen om nasjonal unntakstilstand, opplyser FN i en uttalelse tirsdag kveld.

– Stabiliteten til Etiopia og den bredere regionen står på spill, sier han.

Generalsekretæren gjentar sin oppfordring om at fiendtlige handlinger opphører umiddelbart, og at det gis ubegrenset humanitær tilgang til levering av akutt livreddende hjelp.

I tillegg ber Guterres om en «inkluderende nasjonal dialog for å løse krisen og danne grunnlaget for fred og stabilitet over hele landet».