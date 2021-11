Biden mener Xi gjør en stor feil ved å droppe toppmøter

– Det har oppriktig talt vært en stor feil at Kina ikke dukket opp, sa president Biden da han ble spurt om Kinas fravær under en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Vi dukket opp. Og ved å dukke opp, har vi hatt en dyp innvirkning på hvordan resten av verden ser på USA og dets lederrolle, sa Biden ifølge BBC.

Biden hevdet videre at Kina har gått bort fra den «gigantiske» klimasaken.

Xi Jinping har ikke forlatt Kina siden koronapandemien startet.

Under pressekonferansen på tampen av klimatoppmøtet COP26 i Skottland hyllet Biden innsatsen til de lederne som var til stede.

– Jeg kan ikke komme på noen andre to dager der så mye er blitt oppnådd for klimaet enn på disse to dagene, sa Biden.