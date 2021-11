– Havari synes jeg er å ta i, sier Löfven til det svenske nyhetsbyrået TT.

Om få dager overlater han partilederjobben til Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Tirsdag er han på sitt siste utenlandsoppdrag som statsminister, på klimatoppmøtet i Glasgow.

Slaktes i rapport

Kort tid før han dro, la den svenske coronakommisjonen fram sin andre delrapport. Der får svenske myndigheter hard medfart for håndteringen av coronapandemien. Den beskrives både som sendrektig og svak.

Beredskapen var for dårlig, og det drøyde for lenge fra den første bølgen traff til Sverige kom i gang med testing i stor skala, konkluderer kommisjonen.

Sistnevnte omtales som et «havari».

Löfven mener kommisjonen bruker for harde ord.

– Det høres ut som om hele samfunnet kollapser – og det er jo ikke sant, sier Löfven.

Kranglet om testing

Kommisjonen er også kritisk til at svenske regioner og sentrale myndigheter brukte tid under pandemien på å krangle om hvem som hadde ansvaret for coronatesting, i stedet for å komme i gang med testingen.

– Vårt ansvar som regjering er å sørge for at det finnes ressurser. Regjeringen tester jo ikke. Testing er regionenes ansvar, sier Löfven, som medgir at regjeringen har et ansvar for å fremskynde prosessen om det trengs.

Den svenske regjeringen skal nå gå gjennom coronakommisjonens andre delrapport, før sluttrapporten kommer i februar.

Sverige har registrert over 15.000 coronarelaterte dødsfall og flere enn 1.170.000 smittetilfeller siden pandemien brøt ut.