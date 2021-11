Den lille nasjonen Tonga har klart seg gjennom hele pandemien uten et eneste smittetilfelle. Nå har de bekreftet sitt første og går i en en uke lang nedstengning, skriver CNN.

Restriksjonene gjelder for landets hovedøy Tongatapu, hvor innbyggerne er beordret på hjemmekontor og bes holde seg inne til alle døgnets tider med mindre det er høyst nødvendig å bevege seg ute. I tillegg er det innført portforbud mellom åtte på kvelden og seks på morgenen.

Første tilfelle noensinne

All offentlig transport stanses og restauranter, barer, nattklubber, skoler og kirker blir stengt.

Nasjonen, som totalt består av 170 øyer og snaue 100.000 innbyggere, er et av få land i verden som inntil nylig ikke har hatt et eneste smittetilfelle siden pandemien ble erklært et faktum tidlig i 2020.

Tonga stengte sine grenser til andre land i mars 2020 i frykt for at helsevesenet i landet ikke ville tåle smitteutbrudd.

(Saken fortsetter under bildet).

27 år gamle Zoe Stephens fra England har vært på stillehavsøya Tonga i 18 måneder. Foto: Zoe Discovers Tonga / Instagram

Helgeturen ble 18 måneder lang

En av de som ble rammet av de plutselig stengte grensene var 27 år gamle Zoe Stephens. Briten forlot Kina i mars for å unnslippe pandemien og vendte nesen mot paradiset Tonga. Hun skulle bare på helgetur, men det skulle ta ett og et halvt år før hun fikk forlate øynasjonen.

Bortsett fra de stengte grensene har Stephens og innbyggerne i Tonga levd som normalt.

– Jeg er sannsynligvis et av få mennesker i verden som aldri har trengt å gå med munnbind, sa Stephens til CNN i august.

Nå, knappe to måneder etter hun forlot landet og fikk dra hjem igjen, har Tonga bekreftet sitt første smittetilfelle og innført tiltak.

– I morges våknet jeg til den triste nyheten om at Tonga har bekreftet sitt første smittetilfelle. Jeg håper myndighetene raskt klarer å stanse spredningen slik at folk kan gå tilbake til å nyte paradiset, skriver Stephens på Instagram.

– Bedre enn å angre senere

Personen som har testet positivt hadde reist til Tonga fra New Zealand. Ifølge New Zealands helsedepartement er vedkommende fullvaksinert og hadde testet negativt før han forlot New Zealand. Han ble bekreftet smittet etter å ha ankommet hotellet i Tonga, og myndighetene tok øyeblikkelige grep.

– Det er bedre at vi innfører tiltak nå, enn at vi venter og angrer senere, sier Tongas helseminister Siale Akau’ola til CNN.

I timene etter nyheten om smittetilfellet slapp strømmet innbyggere til vaksinesentrene. Landet har så langt fullvaksinert 31,7 prosent av befolkningen.