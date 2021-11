Russland er blant landene som er verst rammet av coronapandemien, og en voldsom smittebølge denne høsten har ført til en rekke nye smitte- og dødstallsrekorder. Landet registrerer mer enn 1.000 coronadødsfall hver dag.

Selv om landet har flere lokalt produserte vaksinevarianter, deriblant Sputnik V, er mindre enn en tredel av befolkningen ferdigvaksinert mot coronaviruset. Globalt har over fem millioner mennesker nå dødd av covid-19, og russernes skepsis understreker vanskelighetene som gjenstår i verdens kamp mot viruset.

Stor fanfare



Det var med stor fanfare at president Vladimir Putin kunngjorde at Sputnik V-vaksinen ville bli den første registrerte coronavaksinen i november 2020. Den er gratis og tilgjengelig på helseinstitusjoner og vaksinesentre landet rundt.

Sputnik V var ment som reklame for russisk vitenskap, og den skulle stanse pandemien i landet. Den har imidlertid ikke lyktes med å få folkets tillit. Meningsmålinger viser at mindre enn halvparten av russerne har planer om å vaksinere seg.

– Lyver til oss om alle mulige ting



Russere som den 52 år gamle forretningsmannen Vjatsjeslav mener regjeringen ikke har gitt dem noen grunn til å stole på vaksinen.

– Myndighetene lyver til oss om alle mulige ting. Hvorfor skal vi stole på dem når det kommer til vaksinen, sier han til nyhetsbyrået AFP i en svømmehall i Moskva.

Vjatsjeslav vil ikke oppgi etternavnet sitt, men gjør det klart at han ikke har noen tillit til vaksinen.

En sykepleier gir en dose av Sputnik V-vaksinen til en pasient i Krymsk. Foto: Vitaly Timkiv / AP

– Ingen prøveape



Også mange som har fått corona, deriblant Svetlana Zjelutkhina, nekter å vaksinere seg.

– Det er en eksperimentell vaksine, og det finnes ikke nok vitenskapelig data. Jeg er ingen prøveape, sier den 54 år gamle finansanalytikeren.

Som i andre land finnes det en del russere som er motstandere av alle vaksiner. Men utenom dem finnes det en stor gruppe russere som ikke stole på forskerne som lagde vaksinen eller russiske myndigheter, sier antropologen Aleksandra Arkhipova.

– De tror ikke de kan regne med noe bra fra myndighetene, og at laboratoriene våre ikke kan lage aspirin, for ikke å snakke om en god vaksine, sier hun.

Framstiller Sputnik som bedre enn vestlige vaksiner



Pensjonisten Tamara Aleksejeva sier hun er blitt mer skeptisk fordi regjeringen forsøker å framstille det som om Sputnik er bedre enn vestlige coronavaksiner.

– De vil ha oss til å tro at vi har de beste forskerne i verden, som vi hadde i Sovjetunionen. Men jeg vil aldri stole på den såkalte vaksinen, sier hun.

Millioner av mennesker har fått Sputnik V, og både vaksinens virkning og det at den er trygg har fått bekreftelse i det respekterte medisinske tidsskriftet The Lancet.

Har forsøkt å unngå nedstenging



Den har imidlertid ikke blitt godkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO) eller Det europeiske legemiddelbyrået (EMA), noe som øker skepsisen blant mange russere.

– Den er mistenkelig, mener Vjatsjeslav.

Putin og hans regjering har til gjengjeld satset alt på vaksinen og har forsøkt å unngå nedstenginger av typen man finner i mange andre land. Det har de måttet gå bort fra de siste ukene.

Det har blitt innført krav om vaksinering for noen yrkesgrupper, og denne uka har den russiske arbeidsstyrken fått pålagt ferie for å bremse spredningen av viruset. Flere steder blir det nå innført krav om coronasertifikat på offentlig sted.

Falske coronasertifikater overalt



Russerne er imidlertid skeptiske nok til at de finner veier rundt også dette. Det er et blomstrende marked for falske coronasertifikater. Gründeren Aleksander sier han heller vil bruke 5.500 rubler (drøyt 650 kroner) på et falskt coronasertifikat enn ta vaksinen, og kjenner mange som vil gjøre det samme.

Myndighetene har svart med stadig mer desperate appeller til folket om å la seg vaksinere. I oktober ba Putin folk om å ta ansvar.

Det er imidlertid en kamp i motbakke. Sosiologen Stepan Gontsjarov, som jobber for det uavhengige meningsmålingsinstituttet Levada, forteller at andelen som nekter å la seg vaksinere, har ligget stabilt mellom 50 og 55 prosent i mange måneder.

– De som overlever, blir våre allierte



Med stadig flere coronapasienter på sykehus og et hardt presset helsevesen sier leger at de beste ambassadørene for vaksinering kan være de som blir alvorlig syke av coronaviruset.

– De som overlever, blir våre allierte. Når de skrives ut av sykehuset, ber de sine kjære om å vaksinere seg, sier legen Jevgenij Rjabov, som jobber ved Sklifosovskij-instituttet, Moskvas beste akuttmottak.