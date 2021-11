Onsdag åpner det svenske regjeringspartiet Socialdemokraterna sin partikongress, der det ventes at Andersson vil ta over for Stefan Löfven. Dermed rykker hun opp fra finansministerjobben hun har hatt de siste årene, og Sverige får sin første kvinnelige statsminister.

Det er ikke bare kjønnet som skiller henne fra forgjengeren. Der Stefan Löfven er kjent som en kompromissenes mann fra sine mange år i fagbevegelsen, beskrives Andersson av både partifeller og andre politikere som «litt kompromissløs,» heter det i en profil fra SVT.

En profil skrevet i Politiken forklarer at Andersson har en «tøff overflate og et heftig temperament,» samtidig som hun er en person med mye humor og løstsittende latter.

Vanskelig politisk situasjon

Fram til valget i 2022 må Andersson ta over jobben med å navigere i et usedvanlig rotete politisk landskap. Stefan Löfvens berømte kompromissevne har fått mye av æren for at det har gått så bra hittil. Socialdemokraterna har de siste årene sittet i regjering med ett parti og samarbeidet med tre andre for overhodet å kunne beholde flertallet.

Selv Löfven holdt på å miste grepet i sommer, da Vänsterpartiet trakk sin støtte og hjalp opposisjonen med å felle regjeringen. Löfven klarte å lappe sammen samarbeidet den gang og ble sittende som statsminister. Et annet samarbeidsparti, Liberalerna, har imidlertid uttalt at de vil ha en borgerlig regjering etter valget.

Partiledelsens favoritt

Andersson vil måtte hente fram alle sine egenskaper for å holde regjeringen flytende og vinne valget i september. Fram til nå har hun framstått som kompromissløs, tydelig, men samtidig litt anonym – stort sett har hun figurert som offentlig person når statsbudsjettet skal legges fram, eller under coronakrisen. Familien hennes vet offentligheten lite om, annet enn at hun er gift og har to barn.

De fleste pekte på Magdalena Andersson da Stefan Löfven overraskende kunngjorde at han ville gå av i august. Hun var den ønskede kandidaten til partiledelsen og fikk raskt støtte fra alle partiets distriktslag. 29. september kom den formelle nominasjonen fra valgkomiteen. Da pekte hun på tre viktige satsinger: Kampen mot gjengkriminalitet og segregering, klimatiltak, og velferd.

Konkurransesvømmer som ble embetskvinne

Magdalena Andersson vokste opp i universitetsbyen Uppsala, med foreldre som jobbet i skole- og universitetssektoren. I ungdomsårene var hun konkurransesvømmer, og hun vant gull i nasjonale ungdomsmesterskap.

I likhet med Löfven har Andersson vært medlem av partiet siden hun var tenåring, men ellers kunne ikke karrierene deres vært mer forskjellig. Löfven er utdannet sveiser og var leder for en av Sveriges største fagforeninger. Magdalena Andersson begynte sin karriere som politisk rådgiver hos daværende statsminister Göran Persson i 1996.

Da kom hun direkte fra doktorgradsstudier i samfunnsøkonomi. Andersson studerte ved Stockholms Handelshögskola, Instituttet for avanserte studier i Wien, og ved Harvard University i USA.

Etter hvert rykket hun opp til å bli planleggingssjef ved Perssons kontor, og etter åtte år i embetsverket ble hun statssekretær for finansminister Pär Nuder. Etter at Socialdemokraterna tapte valget i 2006 ble hun politisk rådgiver igjen, nå for den nye partilederen Mona Sahlin.

Vellykket samarbeid

I 2009 ble Andersson ble utnevnt til overdirektør i det svenske Skatteverket. Det ble med et politikkavbrudd på tre år, fram til den påtroppende partilederen Stefan Löfven utnevnte henne til sin finanspolitiske talsperson. Gjennom de neste ni årene skulle det vise seg å være et svært vellykket samarbeid.

I likhet med den mangeårige statsministeren Göran Persson, som også var mannen som først ansatte henne, har Andersson hatt et stålfokus på sunne statsfinanser. Sverige leverte overskudd på statsbudsjettet fire år på rad fram til coronapandemien rammet landet i 2020, viser tall fra Ekonomifakta. I august skrøt hun til Svenska Dagbladet av at hun var den gjerrigste finansministeren i Europa, mens Löfven har kalt henne «verdens beste finansminister.»

Nå skal Magdalena Andersson overta roret for hele Sverige. Blir hun godkjent av Riksdagen, blir hun Sveriges første kvinnelige statsminister. Tross en økonomi som er på vei fram igjen etter coronapandemien, styrer hun i svært komplisert politisk farvann.