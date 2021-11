Flere opprørsgrupper danner felles front mot Etiopias regjeringshær

Lokale kilder melder om framrykkingen på Twitter mandag kveld. Journalisten Joyce Karam er blant dem som skriver at opprørerne i løpet av det siste døgnet har inntatt byene Dessie og Kombolcha.

– Viktige nyheter og et tegn på at Etiopias offensiv med luftangrep er feilslått og ikke har lyktes å stanse opprørerne, skriver Karam på Twitter.

Abiy Ahmed lovet samme dag at han vil kjempe til han har seiret.

Hvis nyheten om at de to byene er inntatt av opprørere blir bekreftet, vil det innebære en stor framgang for Tigrayfolkets frigjøringsfront (TPLF), som har vært i krig med regjeringshæren siden november i fjor.