I en videomelding mandag kveld ba hun delegatene på klimatoppmøtet om å «heve seg over øyeblikkets politikk», melder BBC. Hun ba dem forstå at dette er en tid for handling, ikke ord.

– Historien har vist at når nasjoner samles om en felles sak, er det alltid rom for håp, sa den 95 år gamle monarken.

Hun skulle egentlig ha deltatt på klimatoppmøtet i Skottland, men spilte i stedet inn en videomelding på forhånd siden legene hennes har bedt henne om å hvile.

– Det er manges håp at dette toppmøtets ettermæle – når det skrives i historiebøker som ennå ikke er trykket – beskriver dere som de lederne som ikke lot muligheten gå fra dere, sa dronning Elizabeth og utdypet:

– Og at dere svarte på oppfordringene fra de framtidige generasjoner.

Budskapet fra Storbritannias dronning kom på tampen av en dag med taler fra verdensledere som advarte om at krisen er akutt.

– Hvis vi ikke klarer å hanskes med denne utfordringen, vil alle andre problemer blekne til sammenligning, sa dronningen.

Hun hyllet også sin avdøde ektemann prins Philip og viste til at miljøsaker sto hans hjerte nært. Hans arbeid lever videre gjennom arbeidet til sønnen og tronarvingen prins Charles og barnebarnet prins William, sa dronningen.

– Jeg kunne ikke vært mer stolt av dem, sa 95-åringen.