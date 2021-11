Advokat: Ukjent hvor sudanske ledere befinner seg

For en uke siden ble både statsminister Abdalla Hamdok og ministrene hans pågrepet av soldater. Det samme skjedde med sivile ledere som sto i spissen for landets overgang til demokrati etter at landets mangeårige autoritære leder Omar al-Bashir ble styrtet i 2019.

En gruppe advokater har i samråd med politikernes familier påtatt seg oppgaven å representere dem.

Lederen for forsvarerteamet, Kamal al-Gizouli, sier mandag at de har lett etter politikerne hos påtalemyndigheten, men uten å finne dem.

– Disse fangene er i den farligste juridiske situasjonen siden ingenting er kjent om saken deres, heller ikke hvem som leder etterforskningen, sier Gizouli.

Hamdok er satt i husarrest, mens det er kommet få opplysninger om resten av regjeringen og medlemmer av overgangsrådet.

Både regjeringen og overgangsrådet, som skulle lede landet fram til valg i 2023, ble oppløst under kuppet.