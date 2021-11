Legemiddeltilsynet FDA sier de trenger mer tid til å evaluere de internasjonale analysene som har kommet inn, om faren for hjertebetennelse, eller myokarditt.

Evalueringen kan vare fram til januar 2022. Også i Norge har Folkehelseinstituttet advart mot en økt risiko for myokarditt for gutter og menn under 31 år som får Modernas koronavaksine.