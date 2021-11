Hjelpeorganisasjoner nektes tilgang til migranter ved Polens grense

Den polske organisasjonen Leger på grensa har i flere uker forsøkt å få tilgang til migrantene og flyktninger som Polen ikke vil slippe inn i landet, og som ikke kan dra tilbake.

TV-kanalen TVN24 meldte søndag at et forsøk på megling fra den ellers så innflytelsesrike katolske kirkens side er avvist av regjeringen.

Leger på grensa sier at innenriksminister Mariusz Kaminski i et brev til den polske kirkens primas melder at han ikke er interessert i å snakke med organisasjonen.

– Vi vet at titalls mennesker der trenger medisinsk hjelp. Vi vet om flere dødsfall, og vi vet at det blir enda flere om medisinsk hjelp fortsatt blokkeres, sier organisasjonen som har 42 frivillige klare til å dra til grenseområdet.

Polen innførte i begynnelsen av september unntakstilstand langs grensa, noe som i praksis gjør det umulig for hjelpeorganisasjoner og journalister å komme til.

Polen beskylder Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko for å frakte flyktninger til grensa som gjengjeldelse for EUs sanksjoner og for at Polen tar imot hviterussiske flyktninger.