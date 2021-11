Macron beskylder Australias statsminister for løgn

– Det er ikke noe jeg tror, det er noe jeg vet, sa Macron da han ble spurt av australske medier om Morrison ikke var sannferdig under forhandlingene deres.

I september kansellerte Morrison uten varsel en enorm kontrakt med et fransk verft for bygging av en ny flåte ubåter. Samtidig sa han at han hadde hatt hemmelige samtaler med Storbritannia og USA om å kjøpe atomubåter i stedet,

Frankrike reagerte med sinne og hjemkalte sin ambassadør.

Macron og Morrison har begge vært til stede på G20-møtet i Roma i helgen, og tidligere i uka snakket de sammen på telefon. Macron sa da at tilliten mellom de to landene var brutt.

Morrison forsvarte søndag sin opptreden og nektet for at han hadde løyet til Macron på et møte de hadde i juni.

– Vi spiste middag sammen, og som jeg har sagt mange ganger før, forklarte jeg ham at avtalen om konvensjonelle ubåter ikke var i Australias interesse, sa han.