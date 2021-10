Nord-Makedonias statsminister går av

Zaev ble valgt til statsminister i 2017 etter ti år med en høyreorientert regjering under Nikola Gruevski. Hans regjering ble rystet av en omfattende avlyttingsskandale som Zaev bidro til å avsløre.

Zaev, som er sosialdemokrat, regnes for å være en provestlig reformpolitiker.

I 2018 inngikk han en omstridt avtale med Hellas om å legge Nord til landets navn Makedonia for å skille det fra den greske provinsen Makedonia.

En løsning på navnespørsmålet var en betingelse for å åpne for medlemskap i Nato og EU, men gjorde lite for å løse konflikter med andre naboland som Bulgaria.