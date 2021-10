Ifølge britiske medier har to tog krasjet mellom Andover og Salisbury. LBC News melder at de har fått opplysninger om at rundt tolv mennesker er skadd. Det melder nyhetsbyrået PA også, ifølge Sky News.

PA skriver at de tolv skadde var oppegående. BBC melder ifølge Reuters at 13 er skadd, men ingen av dem med alvorlige skader.

En jernbanetalsperson sier ulykken skjedde da den bakre vogna til toget fra Portsmouth til Bristol sporet av før Salisbury stasjon.

Det medførte en signalfeil som igjen gjorde at toget fra London til Honiton kolliderte med Bristol-toget, sier talspersonen.

Brannvesenet i Dorset og Wiltshire melder på Twitter at de har rykket ut. 50 mannskaper fra både dem og brannvesenet i Hampshire og Isle of Wight er på stedet, og det samme er politiet.

Det omtaler togulykken som en «større hendelse».

