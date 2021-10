Mannen i 20-årene er pågrepet. Kyodo News melder at 15 er skadd i angrepet, mens kringkasteren NHK melder at tallet er 17 og at en mann i 60-årene er alvorlig skadd.

Japanske medier skriver at mannen var utkledd som Jokeren fra Batman-filmene, melder Reuters.

Øyevitner sier til NHK at det skaper frykt at angrepet skjer i forbindelse med halloween, der flere går rundt i Tokyos gater utkledd.

Videoer i sosiale medier viser at folk knuste vinduer for å hoppe ut av toget på Keio-linjen. Etter å ha spredd brennbar væske rundt om i toget skal mannen ha tent på.

– Jeg trodde først det var et halloween-stunt. Men jeg løp vekk da en mann med en lang kniv kom. Jeg var heldig som ikke ble skadd, sier en mann.

– Han holdt en kniv og begynte å spre en væske. Han gjorde det uten følelser, helt mekanisk. Jeg tror det spredte frykt hos alle, sier en kvinne som var på T-banen.

I august ble ni skadd i et annet knivangrep på et pendlertog i Tokyo, mens to personer ble skadd i et syreangrep på T-banen samme måned.