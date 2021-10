Demokratiske partiledere håper på avstemning tirsdag

Det sier to demokrater i Kongressen som ikke vil navngis.

Partilederne ønsker at det endelige kompromisset om velferds- og klimapakken til 1.750 milliarder dollar skal skrives ferdig søndag etter flere måneders tautrekking.

Gjennom helgen har det vært samtaler mellom Det hvite hus og partiledere i Senatet og Representantenes hus etter at kompromissforslaget ble lagt fram torsdag.

Dersom de omsider blir enig, kan banen være klar for å vedta den og infrastrukturpakken til 1.000 milliarder dollar i Huset. Infrastrukturpakken er allerede er vedtatt i Senatet.

Må ha med alle

For at velferds- og klimapakken skal vedtas i Senatet, må den støttes av de to moderate senatorene Joe Manchin og Kyrsten Sinema.

Demokrater i Representantenes hus som ikke stoler på de to, har ventet med å stemme for infrastrukturpakken de to støtter, til de er sikre på at velferds- og klimapakken også blir vedtatt.

Manchin og Sinema tvang Biden til å kutte kraftig i det opprinnelige forslaget på 3.500 milliarder dollar ved å kutte ut eller nedskalere flere programmer de fleste demokratene ville ha.

Men ingenting blir vedtatt om ikke de bidrar med sine stemmer i Senatet, der demokratene og republikanerne har 50 mandater hver. I tillegg til alle demokratene kreves ekstrastemmen til visepresident Kamala Harris.

Omfattende pakke

Velferds- og klimapakken omfatter blant mye annet penger til gratis barnehage, subsidier for barnepass og helsetjenester for eldre og eldreomsorg, samt tiltak for ren energi og elektriske biler delvis finansiert av økt skatt for rike og selskaper.

Noen av de progressive demokratene pønsker fortsatt på hvordan de likevel skal prøve å få inn betalt foreldrepermisjon, åpning for forhandlinger om lavere priser på medisiner og hjelp til migranter som vil bli i USA, i pakken, programposter som ble droppet for å få med Manchin og Sinema.