Talibans øverste leder viser seg offentlig

Akhundzada var til stede på et stort møte i madrasaen Darul Uloom Hakimah i Kandahar og talte der i ti minutter til sine soldater og disipler, ifølge et opptak som er sendt ut av Taliban.

Akhundzada har lenge hatt en tilbaketrukket rolle, og det er ikke kjent hvor han har oppholdt seg inntil det ble meldt at han kom tilbake til Kandahar etter Talibans maktovertakelse i august.

Han ble utnevnt til leder for Taliban rett etter at et amerikansk droneangrep drepte forgjengeren, mulla Mansour Akhtar, i 2016.

Det antas at han ble valgt mer som en åndelig leder enn som en militær sjef, og han har ikke fått noen rolle i Talibans regjering.