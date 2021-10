Aktivister avbryter tale til COP26-ungdomskonferanse

En gruppe deltakere på konferansen reiste seg og ropte «hykler» til Sharma på grunn av den britiske regjeringens støtte til utviklingen av oljefeltet Cambo.

De ropte i kor før de marsjerte ut av salen på Strathclyde-universitetet. Noen av dem holdt opp bannere for Fridays for Future, mens en leste opp en uttalelse mot Sharma og regjeringen.

COY16 er den offisielle ungdomskonferansen under klimatoppmøtet COP26. Britiske miljøaktivister krever at planene om å utvikle Cambo vest for Shetland legges på hylla.