Alec Baldwin sier ulykken var «en i en trillion»

Baldwin kom med kommentaren til fotografer som fulgte ham mens han tok en spasertur med kona Hilaria i Vermont, og TMZ viste snutten.

Det er første gang han uttaler seg til pressen siden ulykken under filmingen av westernfilmen «Rust» utenfor Santa Fe for halvannen uke siden. Han har tidligere uttrykt sin sorg og sjokk over episoden på Twitter.

Han sa at politiet i Santa Fe har bedt ham om ikke å snakke med pressen om den pågående etterforskningen, og han var derfor kortfattet.

– Det er en pågående etterforskning der en kvinne døde. Det er naturligvis et sjokk for meg. Hun var som familie. På den første innspillingsdagen spiste jeg middag med henne og regissøren, sa han.

Han sa det skjer ulykker under filminnspillinger fra tid til annen, men ingenting som kan måle seg med denne.

– Dette var et en-til-en-trillion-tilfelle, sa han.

Siden ulykken skjedde, har det vokst fram krav om bedre kontroll av våpen, og Baldwin sa dette er noe han er svært interessert i.

Han ville ikke si om han aldri ville jobbe med skytevåpen på film igjen, men han gjorde det klart at innspillingen av «Rust» ikke blir gjenopptatt.

Baldwin var både producer for og hovedrolleinnehaver i filmen, og ulykken skjedde da han ble avfyrte et våpen alle trodde bare hadde løskrutt. Kulen gikk gjennom Hutchins og traff regissøren Joel Souza i skulderen,