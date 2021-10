– Det er mye risiko i kapitalmarkedet. Inflasjonen stiger, og renten går opp. Dette er negativt for både renter og aksjer. Jeg tror vi kan få turbulente tider fremover. Da vil verdien på fondet gå nedover. Dette kan også vare ganske lenge, sier oljefond-sjef Nicolai Tangen til E24.

Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet, har steget betraktelig i verdi de siste årene. Per i dag er verdien på over 11.600 milliarder kroner.

– Jeg tror ikke det er noe å gjøre med det

Men at det vil falle i verdi i tiden fremover, er uunngåelig, mener Tangen.

– Jeg tror ikke det er noe å gjøre med det. Dette må vi bare forholde oss til. Som porteføljeforvalter innordner man seg etter hvordan verden er. Vi må ri ut bølgen, sier Tangen.

Selv om han er bekymret for at verdien på oljefondet vil gå nedover, understreker han samtidig at dette er en del av jobben som oljefond-sjef. Og han opplever at folk flest har forståelse for at økonomien kan svinge.

– Det som imponerer meg med nordmenn er forståelsen for at ting går opp og ned. Dette går langt tilbake i vår historie. Vi har vært involvert i mange sykliske markeder. Slik er aksjemarkedet også. Vi er tolerante mot svingninger, sier han.