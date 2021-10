Scholz og Merkel sammen til G20

Scholz sier at det faktum at de opptrer sammen i Roma, er et signal til Tysklands internasjonale partnere om kontinuiteten i tysk politikk.

Mange land har fulgt med på utviklingen i Tyskland og ønsket å føle seg sikre på at de kunne stole på den neste regjeringen under Scholz, sa han selv fredag.

– Og derfor er det faktum at statsministeren og jeg sammen kan snakke med andre land og forsikre dem om at de fortsatt kan stole på Tyskland og Tysklands rolle som et land som bidrar til samarbeid, et godt signal om ubrutt kontinuitet, sier han.

Merkel, som statsminister, og Scholz som fortsatt er finansminister, representerer Merkels avgående regjering på møtet, der de møter verdensledere som Joe Biden og Emmanuel Macron.

Regjeringen fortsetter til det er enighet mellom SPD, De Grønne og FDP om en koalisjonsavtale, og den nye regjeringen er godkjent av Forbundsdagen.