Prins Andrew ber New York-domstol legge bort saken mot ham

I dokumenter som er levert til domstolen, insisterer han på at kvinnen som har gått til sak mot ham, ikke har noen grunn for sine påstander. Han mener hun bare er ute etter å tjene penger på saken.

Virginia Giuffre hevder at den amerikanske forretningsmannen Jeffrey Epstein jevnlig forgrep seg på henne og lånte henne ut til prins Andrew, som hun sier utsatte henne for seksuelle overgrep i London, New York og på Epsteins private øy i Karibia.

Giuffre, som nå er 38 år gammel, saksøker Andrew i New York for de påståtte overgrepene for over 20 år siden, da hun var 17 år gammel.

Andrew erkjente i forrige måned at han hadde fått sakspapirene, og han fikk en frist til 29. oktober med å svare. Det gjorde han fredag, ved at advokatene hans ba om at saken blir henlagt.