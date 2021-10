Tyskerne stadig mer bekymret for korona

Stadig flere tyskere mener også at uvaksinerte ikke bør få adgang til restauranter og butikker, og at det må bli påbud om vaksinering for helsepersonell og lærere.

47 prosent av de spurte sier de er bekymret for helsa si, opp fra 31 prosent i begynnelsen av oktober, mens 51 prosent ikke er bekymret.

Et klart flertall på 59 prosent mener at tiltakene mot viruset er passende, mens 18 prosent mener de er overdrevne, og 20 prosent vil ha strengere tiltak. Det siste tallet er en økning på 7 prosentpoeng.

Dersom smitten fortsetter å stige, vil 32 prosent ha strengere tiltak for alle, 43 prosent vil ha dem bare for de uvaksinerte, mens 22 prosent er imot strengere regler,

I en annen meningsmåling gjort for RTL mener 62 prosent at restauranter, barer, butikker og tilstelninger til vinteren bare skal være tilgjengelig for vaksinerte personer eller dem som har hatt covid-19.

I ZDF-målingen sier 72 prosent at de mener helsepersonell må vaksineres, opp fra 60 prosent i juli, mens 26 prosent ikke er enig.

64 prosent sier de er for obligatorisk vaksinering av personalet i skoler og barnehager, opp fra 55 prosent i juli. 34 prosent er imot.

Fram til oktober lå det daglige smittetallet på rundt 10.000, men siden har tallet vokst jevnlig. Onsdag ble det registrert over 23.000 nye smittede, og torsdag 28.000.