Midt i ørkenen i den mye omtalte kinesiske regionen Xinjiang, ikke langt fra Tibetplatået, ble det på 90-tallet funnet en rekke skipsvrak begravet i sanden. I skipene, som var av forskjellig størrelse, ble det funnet flere hundre mumifiserte menneskekropper. Mumiene viste seg å være om lag 4000 år gamle, men den tørre ørkenluften hadde skapt det perfekte klimaet for mumiene og gjort at både klær og kropper var forbløffende godt bevart.

– Svært usedvanlige omstendigheter

– Disse mumiene har fascinert forskere i over 30 år. I tillegg til å være usedvanlig godt bevart, ble de også funnet under svært usedvanlige omstendigheter med elementer fra flere forskjellige kulturer, sier antropolog Christina Warinner ved Harvard University til CNN.

Forskerne kunne tydelig se ansiktstrekk, hudfarge og hårfarge på menneskene de beskrev som vestasiatisk utseende. Ulltøyet, osten og hveten funnet på det usedvanlige gravstedet gjorde at forskerne trodde de hadde landet på en konklusjon; de omkomne var et reisende folk fra Vest-Asia. Så fikk de svar på DNA-prøvene.

(Saken fortsetter under bildet).

Den tørre ørkenluften ble et perfekt konserveringssted. Dermed kunne forskerne se hud, hår og ansiktstrekk. Foto: Xinjiang institute of cultural relics and archeology

Stammer fra forsvunnet folk

Det var i år, 30 år etter at mumiene ble funnet, at en gruppe kinesiske, europeiske og amerikanske forskere gikk sammen og gjennomførte en DNA-analyse av totalt 13 mumier. Ved hjelp av genomsekvensering klarte de å fastslå at folket slettes ikke var nye i området, men etterkommere av et svært lite folkeslag som levde i området under istiden.

– Deres svært begrensede genetikk står i stor kontrast til mangfoldet av gjenstander og mat funnet sammen med mumiene. De har åpenbart latt seg inspirere av levemåten til bøndene i områdene rundt dem, mens de samtidig beholdt sine unike kulturelle elementer, forteller Warinner.

Ifølge forskerne viste DNA-funnene ingen tegn til at folket hadde slått seg sammen med andre folkegrupper i området og fått barn med dem, og de kunne fastslå at de avdøde var direkte etterkommere av et folk som var relativt stort under istiden, men som var antatt å være nærmest utdødd ved slutten av istiden, for om lag 10.000 år siden.

– Et paradoks

Folkegruppen kalles oldtidens øst-eurasiske folk, og det finnes svært få mennesker i dag som bærer genomer fra dette jaktfolket. De fleste etterkommerne bor i Sibir og Nord-Amerika, og forskerne hadde ikke forventet å finne etterkommere i Xinjiang.

DNA-testing av avdøde mennesker funnet lenger nord i Xinjiang viser til at blanding mellom folkeslagene var svært normalt, hvor folk hadde gener fra sør, nord, øst og vest. Derfor forbløffer det forskerne desto mer at båtfolket i ørkenen har såpass unik DNA.

– Det er et paradoks at folket som lot seg inspirere av andres kultur, samtidig ikke viser noe tegn til å ha slått seg sammen med folkene rundt dem, sier antropolog Michael Frachetti ved Washington University til det naturvitenskapelige tidsskriftet Nature.

Det er fremdeles usikkert hvorfor mumiene ble funnet begravet i båter, tildekket av kuskinn og med årene plassert ved hodet, som er et begravelsesrituale som er mer assosiert med vikinger, og svært sjeldent å se i denne delen av verden.

Se video: Tusenvis flokket til Sedlec for å bli begravet – dette skjedde med kroppene: