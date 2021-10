Ifølge amerikansk etterretning fant oppskytingen sted på sensommeren. Financial Times var det første mediet som meldte om oppskytingen.

Den nye raketten skal ha kapasitet til å føre et kjernefysisk stridshode, og har egenskaper som gjør at missilet kan transporteres i lav jordbane rundt hele jordkloden.

Det gjør det mye vanskeligere å bli oppdaget, samtidig som raketten kan nå sitt mål svært raskt, noe som kan overrumple en potensiell fiende i krig.

– Overveldende og forbløffende

Dette bekymrer USAs generaler. Avtroppende nestleder for de militære stabssjefene, general John Hyten, advarer nå mot Kinas raske militære utvikling og oppbygging av landets kjernefysiske slagkraft.

– Det tempoet som Kinas militære utvikler sine kapasiteter med er overveldende og forbløffende, mens USAs utvikling lider av et brutalt byråkrati. Den takten Kina beveger seg i nå vil overgå Russland og USA hvis vi ikke gjør noe for å endre det. Det vil skje. Så jeg tror vi må gjøre noe, sa toppgeneralen under en pressebriefing torsdag, melder CNN.

– De har utviklet militære styrker av stor betydning

Hypersoniske våpen kan bevege seg svært raskt. De skiller seg også fra ballistiske atomraketter ved at de kan manøvrere bedre i atmosfæren. Det gjør både sporing og mottiltak vanskelig, og gir angriperen en fordel av å kunne overraske fienden.

– Det er ingen tvil om at USAs største geostrategiske utfordring i løpet av de neste 10, 20, 25 årene vil være Kina. De har utviklet militære styrker av stor betydning. Det vi var vitne til var en betydningsfull hendelse hvor et hypersonisk våpensystem ble testet. Det er veldig bekymringsfullt, sa USAs forsvarssjef Mark Milley tidligere denne uken, ifølge Bloomberg.

Han sammenlignet Kinas nye test med da Russland sjokkerte USA og resten av verden med oppskytingen av Sputnik 1, verdens første kunstige satellitt i verdensrommet, i 1957.

(Artikkelen fortsetter under videoen).

Video: – Kan senke amerikanske skip i Sør-Kinahavet

Supervåpen: Fem ganger raskere enn lydens hastighet

Kina, USA og Russland er i førersetet på utforskning av hypersonisk teknologi. Denne type raketter kan oppnå hastigheter som er fem ganger raskere enn lydens hastighet.

I en skarp konflikt kan denne type våpen bli utslagsgivende, gi en part overtaket og dermed endre krigens gang.

Spenningen mellom USA og Kina har tiltatt de senere årene. Donald Trump førte en konfronterende politikk med strenge sanksjoner og handelskrig. Biden har delvis videreført den harde linjen overfor Kina.

Samtidig tilspisses det politiske og militære munnhuggeriet om Taiwan. Landets forsvarsminister Chiu Kuo-cheng sa i begynnelsen av oktober at Kina vil ha den militære kapasiteten til å gjennomføre en fullskala invasjon av Taiwan i 2025.

(Artikkelen fortsetter under video).

Video: Russland offentliggjorde video av verdens kraftigste atomvåpen som noensinne detonert

– Det kommer til å bli problematisk om fem år

USA-general John Hyten ber nå sine allierte være på vakt og følge nøye med på Kina.

– Kinas hypersoniske test er veldig bekymringsfullt. Det gjelder ikke bare USA, men USA og våre allierte, fordi det er det som virkelig forandrer spillet. Hvis det bare gjelder USA kommer det til å bli problematisk om fem år, sier Hyten, som ber USAs allierte stå sammen.

Kinesiske myndigheter har imidlertid avvist at de har skutt opp en hypersonisk missil, og sier tvert imot at det kun var snakk om et romfartøy.

– De ment for Amerikas forente stater. Vi må anta det

USA mener Kinas siste tilvekst i sitt atomvåpenarsenale innebærer en formidabel trussel, ikke først og fremst mot Taiwan eller Europa, men mot USA.

– De hypersoniske og kjernefysiske våpnene Kina bygger har bare delvis med Taiwan å gjøre. Snarere er de ment for Amerikas forente stater. Vi må anta det, og vi må planlegge for det, og vi må være klare for det, og det er den posisjonen de setter oss i med våpnene de nå bygger, understreker general John Hyten i den amerikanske generalstaben.

Per i dag har Russland og USA de fleste av verdens atomvåpen, men Kina er det landet som de siste årene har investert mest i å øke sine militære, kjernefysiske kapasitet.

Video: Putin skryter av nye supervåpen