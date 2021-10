Norge legger fram FN-resolusjon om utdanning i konflikt

I resolusjonen oppfordres land til å beskytte utdanning under konflikt, men også til konkret forebygging for at blant annet skoler ikke blir militære mål.

Resolusjonen tar konkret opp behovet for beskyttelse av jenter og kvinner, som ofte er særlig utsatt i konflikter. Det gjelder for eksempel beskyttelse mot vold og overgrep langs skoleveien, men også nektelse av utdanning av politiske årsaker.

Avstemningen i Sikkerhetsrådet er klokken 16 norsk tid.