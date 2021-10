Smitten kom til øystaten med person som hadde vært i New Zealand. Alle de 214 om bord på flyet har blitt satt i isolasjon siden de ankom Tonga.

Statsministeren ber innbyggere forberede seg på restriksjoner og vaksinering.

Øystaten, som ligger 2.300 kilometer nord for New Zealand, har stengt grensene siden koronapandemien startet. Det bor litt over 100.000 personer i Tonga.