WHO ber om milliarder til koronavaksiner og -medisiner

Midlene vil forhindre minst 5 millioner mulige koronadødsfall og spare verdensøkonomien for mer enn 5,3 milliarder dollar fram til september 2022, heter det fra Verdens helseorganisasjon WHO.

Den til nå ujevne fordelingen av vaksinene og medisinene gjør at pandemien ikke kommer til å ta slutt med det første, ifølge WHO. Organisasjonen sier fordelingen medfører økt risiko for at framveksten av nye, farligere varianter av koronaviruset, som potensielt kan være motstandsdyktig mot vaksinene og medisinene som er i bruk.

Til nå har kun 0,5 prosent av de tilgjengelige vaksinedosene på verdensbasis blitt satt i verdens fattigste land, til tross for at disse landene utgjør 9 prosent av klodens befolkning, ifølge WHO.

– Om de 6,8 milliarder vaksinedosene som er fordelt globalt til nå hadde blitt fordelt jevnt, hadde vi nådd målet om å ha vaksinert 40 prosent av befolkningen i alle verdens land nå, sier WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ifølge WHOs Afrika-kontor ligger kun fem av de 54 landene på kontinentet an til å nå 40-prosentmålet innen året er omme.

Pengene WHO ber om vil gå inn i programmet ACT Accelerator, som ble lansert for halvannet år siden av FN for å hjelpe den globale pandemihåndteringen.

Blant programmene som går under ACT, er vaksineprogrammet Covax og andre programmer for covid-tester og -medisiner.