Dermed er det ikke så mye den jevne bruker vil merke til navneendringen.

Navnet skal gjenspeile selskapets satsing på det de kaller «metaverset», som omtales som en virtuell versjon av internett. Selskapet har planer om å satse store penger på utviklingen av produktet.

Navneskiftet kommer i kjølvannet av de såkalte Facebook Papers-avsløringene, der 17 amerikanske mediehus har gått gjennom store mengder interne dokumenter som stammer fra varsler og tidligere produktsjef i Facebook, Frances Haugen, som tidligere også har delt dokumenter med avisen The Wall Street Journal.

Her avdukes Facebooks nye logo foran selskapets lokaler. Foto: Justin Sullivan / AFP

Kritikere peker på at navneskiftet synes å være et forsøk på å fjerne oppmerksomheten fra avsløringene.

Meta understreker til stadighet sine gode intensjoner, men i dokumentene går det fram at ledelsen i selskapet viser liten vilje til å ta tak i problemer som blir påvist av ansatte og andre. Selskapet beskyldes for å sette hensynet til inntektene først.

Det er også et voksende fokus på hvordan selskapets algoritmer bidrar til radikalisering ved å styre brukerne mot ekstremt innhold, og problemer med modereringen på mange språk.

– Kritikk i god tro hjelper oss til å bli bedre. Men jeg mener vi ser en koordinert innsats for å bruke de lekkede dokumentene selektivt for å skape et uriktig bilde av selskapet vårt, sa Meta-sjef Mark Zuckerberg mandag.