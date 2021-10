Oljegiganter nekter for å ha spredd desinformasjon

Uttalelsen fra ExxonMobil-toppen Darren Woods kom under en høring i Kongressen torsdag. Der skal Woods og lederne for tre andre store oljeselskaper svare på påstander om at de har undertrykket informasjon om farene ved klimaendringene.

– ExxonMobil har lenge anerkjent virkeligheten og farene ved klimaendringer, og har brukt store ressurser i møte med klimaendringene. Våre offentlige uttalelser om klimaendringer er, og har alltid vært sanne, faktabaserte og konsistente med klimaforskning, sa Woods.