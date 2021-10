WHO: Plan for bekjempelse av covid-19 vil koste nær 200 milliarder kroner

Summen tilsvarer rundt 195 milliarder kroner.

WHO mener midlene til partnerskapet, som har fått navnet ACT-akseleratoren, kan sørge for å bekjempe ulikheter i fordelingen av vaksiner. ACT er en forkortelse for «access to covid-19 tools».

WHO mener at satsingen kan hindre minst fem millioner nye koronadødsfall.

– Tallet blekner i forhold til de enorme pengesummene som har gått tapt under pandemien, og pengene som er blitt brukt i krisepakker, skriver WHO i en uttalelse.