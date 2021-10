Samtidig er de usikre på sine egen forpliktelser.

Delegasjoner i forkant av toppmøtet har nemlig ikke blitt enige om hvorvidt G20-landene vil forplikte seg til et felles mål om nullutslipp av klimagasser eller karbonnøytralitet innen 2050, ifølge et utkast til en felles kunngjøring som DPA har lest.

G20, som består av 20 store industrialiserte land, står samlet for mer enn 75 prosent av alle klimagassutslipp.

Italia er vert for møtet, og statsminister Mario Draghi sa forrige måned at Italia ønsker å få til en G20-forpliktelse om behovet for å holde 1,5-gradersmålet innenfor rekkevidde.